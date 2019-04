„Stwierdzamy, że Ryszard Proksa utracił całkowicie zaufanie do reprezentowania naszego środowiska. Działania podejmowane przez naszego przewodniczącego, w tym podpisanie w nocy 7 kwietnia, na kilka godzin przed rozpoczęciem strajku, porozumienia z rządem, a także jego wypowiedzi w mediach, bardzo zaszkodziły naszemu związkowi i są powszechnie nieakceptowane przez członków NSZZ »Solidarność«„ – napisali wielkopolscy związkowcy. – To nasza inicjatywa, ale wiem, że inne oddziały również szykują się do napisania takiego wniosku – zapewnia Miśko z oświatowej „S” w Poznaniu.

Na podobny krok zdecydował się m.in. oddział z Wrocławia. – Jesteśmy oburzeni postawą Ryszarda Proksy. Przez jego działania nauczyciele odchodzą z „S” – wyjaśnia Krystyna Kochan z Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Wrocław-Krzyki.

We wtorek także Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Katowicach przyjęła stanowisko, w którym domaga się ustąpienia Proksy z funkcji szefa krajowych struktur oświatowej „S” oraz wznowienia rozmów z rządem. Analogiczne stanowisko zajął również Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S”.