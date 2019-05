Członkowie Partii Razem przyznają, że do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez abp. Gądeckiego w sprawie ukrywania pedofilii w Kościele skłoniła ich premiera filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". - Przez ponad tydzień od premiery filmu, który obejrzało miliony Polaków, nie słyszeliśmy o żadnych działaniach prokuratury związanych ze ściganiem przestępstw pedofilskich w Kościele katolickim - mówi Amadeusz Smirnow z Partii Razem.

- Od tygodnia apelujemy do ministra Ziobry, żeby prokuratura rozpoczęła te sprawy z urzędu. Domagamy się sprawiedliwości, rozliczenia sprawców, jak i osób, które tuszowały przestępstwa i nie informowały o nich - mówi Dorota Koszal z Razem. Działaczka dodaje, że podczas oglądania filmu przytłaczająca była bezradność ofiar. - Ofiary po latach są straumatyzowane, a sprawcy ciągle nie są pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Bo przenoszenie z parafii do parafii to żadna odpowiedzialność. Ani to, że ksiądz nie będzie już uczył religii czy sprawował mszy - mówi Koszal. I podkreśla: - Miejsce pedofili jest w więzieniach. Polskie prawo dla wszystkich jest takie samo. Księża i biskupi to także obywatele polscy. Nie wierzymy, że ktoś może mieć immunitet, bo jest związany z Kościołem.