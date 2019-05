Najbliższe spotkanie już w ten czwartek - 23 maja. Będzie o seksie, a dokładniej - o rozwoju seksualnym nastolatków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie KOPD w Poznaniu, przy ul. Garbary 97/8. Początek o godz. 16.30, koniec planowany jest na godz. 18.

Rodzicielstwo w poniedziałek, a we wtorek - dzieci w sieci

Kolejne spotkanie dla rodziców, opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców - w poniedziałek 27 maja. Tym razem zainteresowani spotykają się w Empiku przy ul. Ratajczaka, na poziomie -1. Temat spotkania: "Być mamą, być tatą" - dyskusja na temat współczesnego macierzyństwa i ojcostwa. Debata startuje o godz. 17.30, ma potrwać do godz. 19. Udział w niej wezmą psychologowie i pedagodzy na co dzień pracujący w KOPD w Poznaniu.

A już następnego dnia - we wtorek 28 maja - ostatnie spotkanie w tym cyklu. Tym razem tytuł brzmi: "Dziecko w sieci. Co moje dziecko robi w internecie?". KOPD znów zaprasza do swojej siedziby przy Garbarach, tym razem na godz. 18. Spotkanie ma trwać ok. półtorej godziny.