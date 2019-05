– Mamy podobne problemy. My brexitowców, wy Kaczyńskiego. Liderzy opozycji – nasz Corbyn i wasz Schetyna – są słabi, bezradni i niezdecydowani. May zapomniała, że nie jest premierem wyłącznie „prawdziwych Anglików". I nikt nie potrafi zachęcić do Europy inaczej, niż strasząc kryzysem gospodarczym – mówił niedawno Norman Davies w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Do Poznania przyjedzie na zaproszenie prawników z UAM. To już kolejny z cyklu wykładów odbywających się pod szyldem „Akademickiego Poznania", współorganizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Do tej pory dzięki wsparciu miasta udało się zorganizować na uczelniach ponad 270 spotkań wybitnych naukowców i artystów.

Prelekcja po polsku, wstęp wolny

Prof. Norman Davies jest historykiem specjalizującym się w historii Europy Wschodniej i Środkowowschodniej. Autorem takich książek jak: „Boże igrzysko. Historia Polski” czy „Europa. Rozprawa historyka z historią". Inne znane publikacje to: „Biały orzeł, czerwona gwiazda", „Wyspy. Historia” (1998), „Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego” (we współpracy z R. Moorhousem), „Powstanie 44", „Europa walczy 1939-45. Nie takie proste zwycięstwo” oraz „Zaginione królestwa".