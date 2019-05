W tej chwili Ataner skupia się przede wszystkim na budowie wieżowców przy ul. Towarowej i osiedli mieszkaniowych na Marcelinie. Ale jeszcze w tym roku ten poznański deweloper rozpocznie swoją nową inwestycję.

Na Jeżycach powstanie kilkupiętrowy budynek ze 100 mieszkaniami, lokalami usługowymi na parterze oraz biurami. Pod budynkiem znajdzie się trzypoziomowa podziemna hala garażowa.

Ataner w stylu art déco

Obiekt zaprojektowali architekci z pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich, którzy już od lat projektują wiele budynków dla Atanera. – Z założenia ma to być budynek bardzo elegancki, z elewacją w kamieniu i szkle. Inwestycja nawiązywać ma swoim charakterem do art déco, a konkretniej do polskiej architektury okresu międzywojennego, szczególnie do architektury Bohdana Pniewskiego, który m.in. zaprojektował budynek Sejmu – mówił Stanisław Sipiński w rozmowie z serwisem projektinwestor.pl.