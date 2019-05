Polskie miasta w tym roku płacą wysokie rachunki za prąd, choć premier zapowiedział, że podwyżek nie będzie. 12 grudnia 2018 r. z mównicy sejmowej Mateusz Morawiecki powiedział do samorządowców: – Mimo waszych ogromnych błędów z przeszłości chcę powiedzieć: nie będzie podwyżek cen energii.

Władze Łodzi straciły cierpliwość i zapowiedziały, że od czerwca będą płacić za energię według stawek z 2018 r. – Mamy nadzieję, że w ten sposób zmobilizujemy firmy dostarczające energię i rząd Polski, by dotrzymały złożonych publicznie obietnic – tłumaczył Wojciech Rosicki, wiceprezydent Łodzi.

MPK Poznań z wielkim rachunkiem

W Poznaniu miejskie jednostki, spółki, szpitale, instytucje kultury płacą jeden wspólny rachunek za energię. Dla porównania: w 2018 r. wyniósł on 68 mln zł, w tym roku to aż 113 mln zł! Czy Poznań pójdzie w ślady Łodzi? – Prezydent Jacek Jaśkowiak nie bierze pod uwagę wariantu, na jaki zdecydowała się Łódź. Rachunki będą płacone zgodnie z wystawianymi fakturami – przekazuje Joanna Żabierek, rzeczniczka prasowa prezydenta Poznania. Dodaje, że konsekwencje wzrostu opłat za energię były jednym z tematów wtorkowego posiedzenia zarządu Unii Metropolii Polskich, w którym uczestniczył prezydent Jaśkowiak. – Dla samorządów te podwyżki oznaczają bowiem bardzo duże koszty – w przypadku Poznania to ponad 32 mln zł w skali roku. Najbardziej – o mniej więcej 11 mln zł – wzrosną wydatki samego MPK. Wiele miast obawia się, że ta sytuacja wymusi podwyżki cen biletów. Zdaniem prezydenta Jacka Jaśkowiaka mieszkańcy nie mogą ponosić kosztów nieprzemyślanych działań rządu i należy zrobić wszystko, by bronić ich interesów – podkreśla Żabierek. MPK potrzebuje dużo energii chociażby na sieć tramwajową, a wkrótce po Poznaniu będą też jeździć elektryczne autobusy.