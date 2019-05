- Rocznica 4 czerwca 1989 r. dla wszystkich, którzy wówczas brali udział w przekształceniach Polski w kraj demokratyczny, to data, której nie można zapomnieć. Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat rządów Prawa i Sprawiedliwości ta rocznica była deprecjonowana, mówiono o niej źle. Tak jak o całym 30-leciu niepodległej Polski. Zdaliśmy sobie sprawę, że ten przekaz może się utrwalać w świadomości opinii społecznej, co byłoby bardzo złe. Przy okazji 30. rocznicy chcemy przywrócić wartość tego wydarzenia, które było następstwem Okrągłego Stołu. Okrągły Stół zapobiegł rozlewowi krwi - mówi marszałek wielkopolski Marek Woźniak z PO.

Wtóruje mu starosta poznański Jan Grabkowski z PO. - Ci, którzy mówią, że 4 czerwca to było kumanie się z wrogiem, albo nie czują tamtych czasów, albo specjalne przekłamują historię. To coś nieprawdopodobnego. To święto musi mieć taki wymiar, żeby młode pokolenie wiedziało, jak było naprawdę - mówił. - Dobrze pamiętam dzień 13 grudnia 1981 r., ale chciałbym go zapomnieć. Jeszcze lepiej 4 czerwca 1989 r. i to, co się działo przed. Nie uprawiałem wtedy polityki, byłem inżynierem w elektrowni. Dopiero to nowe rozdanie uruchomiło mnie i w polityce jestem 29 lat. 4 czerwca to niezwykle ważna data - dodawał.