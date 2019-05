Piotr Moszczeński to poznański działacz na rzecz praw osób LGBT. Należał do stowarzyszenia Grupa Stonewall, które organizuje festiwal Poznań Pride Week i towarzyszący mu Marsz Równości w Poznaniu. Był też jednym z organizatorów pierwszego w historii Marszu Równości w Gnieźnie, który odbył się w połowie kwietnia. O gnieźnieńskim marszu było w Polsce głośno, bo zakazał go prezydent Tomasz Budasz. Przekonywał, że jeśli obie strony się spotkają, w mieście będzie niebezpiecznie. Tę decyzję uchylił jednak poznański sąd, podnosząc, że wolność zgromadzeń jest jedną z podstawowych wolności konstytucyjnych. Budasz się odwołał, ale bezskutecznie. Marsz się odbył.

Tydzień przed marszem jego organizatorzy promowali to wydarzenie w telewizji WTK. Również tydzień przed marszem zorganizowali piknik i panel dyskusyjny. W obu tych miejscach Piotr Moszczeński wystąpił w białym T-shircie z tęczową szachownicą.