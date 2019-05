Volkswagen Grand California to turystyczny kamper, który można było już zobaczyć na targach Motor Show w Poznaniu. Teraz samochód trafia do seryjnej produkcji w zakładzie Volkswagena we Wrześni. Tam na potrzeby produkcji uruchomiono specjalną linię montażową i zatrudniono 160 osób. Co ciekawe, model Grand California produkowany jest na cały świat tylko w Polsce.

Volkswagen z Polski w świat

Samochód wyposażany jest m.in. w kuchnię z kuchenką gazową, zlewozmywakiem i lodówką, ogrzewanie wnętrza i podgrzewanie wody, łazienkę z prysznicem i toaletą oraz zbiornik na czystą i brudną wodę.

Rocznie zakład we Wrześni chce produkować blisko 3,5 tys. takich pojazdów. Głównymi rynkami zbytu będą: Niemcy, Szwajcaria i Francja, ale też Austria, Hiszpania, Holandia, Polska, Belgia, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Portugalia i Szwecja.

Jens Ocksen, prezes zarządu spółki Volkswagen Poznań, przekonuje, że zakład we Wrześni jest jedną z najnowocześniejszych fabryk motoryzacyjnych na świecie. – Jesteśmy dumni z tego, że nasza fabryka jest jedynym miejscem na świecie, gdzie produkowany jest model VW Grand California – cieszy się Ocksen.