TOMASZ CYLKA: Podczas gali Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości powiedział pan, że przez 10 lat działalności powiększyliście 10-krotnie waszą produkcję. Jak najlepiej zatem opisać tę dekadę?

ANDRZEJ BRĘCZEWSKI: Historia naszej spółki sięga roku 1880, kiedy w Poznaniu powstał warsztat naprawczy początkującej wtedy konnej komunikacji tramwajowej. Jednak to dopiero 31 grudnia 2005 r. Modertrans Poznań sp. z o.o. zaczęła pracować na własną markę. Zaczynaliśmy od tramwajów wysokopodłogowych, wahadłowych Moderus Alfa HF 02 DK dla Poznania, nieśmiało wkraczając na polski rynek. Teraz możemy powiedzieć, że nasz rozwój przyczynił się również do rozwoju komunikacji tramwajowej w wielu miastach Polski, np. we Wrocławiu, Szczecinie czy Gdańsku. Obecnie produkujemy modele całkowicie niskopodłogowe z rodzinny Moderus Gamma, tramwaje częściowo niskopodłogowe z rodziny Moderus Beta, a także wózki technologiczne, napędowe i toczne. Zajmujemy się również modernizacją starszych tramwajów.