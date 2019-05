Eskulap to akademik z kultowym, ale nieistniejącym już klubem muzycznym. Z kolei kolorowy Karolek (zaprojektowany przez Front Architects) jest nowoczesny i funkcjonalny. Nowy dom studencki Uniwersytetu Medycznego na pewno będzie elitarny, przez to pewnie też drogi. Znajdą się w nim bowiem same jedynki, a dodatkowo kilka pokoi hotelowych. Uczelnia dostała właśnie warunki zabudowy dla tej inwestycji.

Akademik z podziemnym parkingiem

- Pokoje jednoosobowe rozmieszczone byłyby w ciekawym układzie 5-7 pokoi ze wspólną kuchnią i przestrzenią dla wspólnego użytkowania. Całość bardziej przypomina nowoczesny quasi-apartamentowiec, a nie typowy moloch z pokojami na długim korytarzu - opisuje przyszły akademik Rafał Staszewski, kanclerz uczelni. Jego zdaniem ciasne, kilkuosobowe pokoje w domach studenckich są już przeszłością. - Współczesny student oczekuje komfortowych warunków - podkreśla Staszewski.