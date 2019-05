Agnieszka Kwiatkowska: Jest pani świeżo po zebraniu z rodzicami, strajk nauczycieli to wciąż gorący temat?

Agnieszka Gabryelska: Sama nie chciałam poruszać na zebraniu tego tematu, ale oczywiście byłam gotowa na rozmowę, jeśli chcieliby jej rodzice. Rozmawialiśmy o jednym z przedmiotów i usłyszałam, że po strajku była kartkówka, dzieci mają tak dużo do nauczenia i że „nie może się coś odbywać ze stratą dla dzieci”. Było to wypowiedziane takim tonem, że wyczułam pretensję. Kiedy mama skończyła mówić, powiedziałam, że chcę się do tego odnieść.

Wróciłam do okresu strajku, mówiłam, czym on dla nas był. I wtedy jeden z ojców powiedział, że sam ma żonę nauczycielkę, a on jest inżynierem i chętnie by przyszedł do szkoły, bo wie, że brakuje fizyków i chemików, ale że pensje są zbyt niskie. Widziałam w oczach rodziców zrozumienie.

Powiedziałam też, że usłyszeliśmy mnóstwo słów pogardy i kłamstwa ze strony władzy. I wtedy inny tata zareagował bardzo emocjonalnie: że jakie kłamstwa, żadne kłamstwa i jaka pogarda! Ja jestem na zebraniach bardzo profesjonalna i spokojna, tym bardziej rodzice zdziwieni byli, że po tych jego słowach i u mnie emocje wzięły górę. Przez innych rodziców zostało to załagodzone, a później mnie pocieszali, wyrażali nadzieję, że nie zrezygnuję z zawodu, inni mówili, że widzieli, jak źle zostaliśmy potraktowani.