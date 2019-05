„Turystom, zwiedzającym Poznań, niemniej od Ratusza imponuje brak Żydów. Niestety Poznań jednak coraz bardziej zatraca tę cechę.” Tak pisał latem 1938 r. „Kurier Poznański”. Kilka miesięcy później, na posiedzeniu Rady Miejskiej, przewodniczący klubu endecji radny Stanisław Celichowski, typowany wówczas na prezydenta Poznania, wołał: „Podczas gdy inne dzielnice zalewa element żydowski, Wielkopolska reprezentować powinna ideał czysto polskiej kultury”. Tyradę rajcy nagrodzono oklaskami.

„Od powietrza, głodu, ognia, wojny i Żydów”

Kwestia „czystości-brudu” pojawiała się w przedwojennym Poznaniu często w publicystyce i oficjalnych wypowiedziach na temat Żydów. Z artykułu „Żydowskie ghetto w Poznaniu” („Kurier Poznański” nr 375, 18 sierpnia 1935 r.) czytelnik dowiadywał się, że „czarne zastępy szturmują wytrwale nasz gród.” Według autora podpisanego pseudonimem Kelly, wystarczyło przejść się ulicami Żydowską czy Kramarską, by zobaczyć, że „gnieździ się tu buta żydowska”. Autor zwracał uwagę, że nie są to już „typowi poznańscy Żydzi”, a tacy, których „nie powstydziłyby się warszawskie Nalewki”. Poznań słynie z czystości, a Żydzi zanieczyszczają go – „idąc z zabitym drobiem, plamią krwią chodniki, schody i domy".