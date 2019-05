Swego czasu był taki dowcip: Przychodzi łoś do pubu. Zamawia piwo, siada przy barze i pije. W pubie – konsternacja, aż w końcu jeden z gości podchodzi do zwierzęcia.

– Przepraszam pana, że tak zapytam, ale nie ukrywam, że jest pan pierwszym łosiem w tym barze...

A łoś: – I przy tych cenach na pewno ostatnim!

Do łosia, który wtargnął we wtorek na Grunwald i zapłacił za to życiem ta historia nie pasuje. Ani on bowiem nie był w Poznaniu pierwszy, ani nie ostatni.

W popularnym w latach dziewięćdziesiątych serialu „Przystanek Alaska” to właśnie sekwencja z łosiem kroczącym uliczkami alaskańskiego miasteczka Cicely otwierała każdy odcinek. Skandynawowie, Kanadyjczycy i Amerykanie z północnych stanów USA wystawiają specjalne znaki ostrzegawcze przed tymi ogromnymi ssakami. Samica, czyli łosza albo klępa, jest... powiedzmy, filigranowa. Waży skromne 400 kg. Natomiast samiec łosia to olbrzym, który może osiągnąć nawet 750 kg wagi. Największy byk, który został znaleziony na Alasce, doszedł aż do 825 kg. To masa, jakiej nie osiąga nawet niedźwiedź brunatny. W Polsce zwierzęciem większym od niego jest jedynie żubr.