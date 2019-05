1 ZDJĘCIE Dr Szymon Ossowski (ŁUKASZ CYNALEWSKI)

- 10 proc. dla Wiosny to sporo. Jeżeli się utrzyma, to ma duże szanse na zdobycie mandatu. Ale znów - bardzo duże znaczenie ma to, ile głosów dostaną inne ugrupowania i jak rozłożą się głosy. To jest nie do przewidzenia - mówi przed wyborami do europarlamentu 2019 dr Szymon Ossowski, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.