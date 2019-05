Kłamstwo, czyli: „mijanie się z prawdą”, „odbieganie od prawdy”, jej „naginanie”, „cieniowanie”, „dozowanie” „podkręcanie” czy „nieprzesadzanie ze szczerością”. Jest tych eufemizmów ze dwadzieścia. I stale powstają nowe. – Mój ulubiony przykład – pisał Ralph Keyes w książce o postprawdzie – to definicja kłamcy jako kogoś, kto „chwilowo nie ma dostępu do prawdy”. Chwilowo, dodajmy, to jeszcze pół biedy. Donald Trump w ciągu półgodzinnego wystąpienia potrafił skłamać 24 razy, osiągając wynik, który nad Wisłą nikomu nie zaimponuje. Mamy wszak swoich kongenialnych „trumpków”. Swój brak dostępu do prawdy. Swoją maskaradę. I swój bezwstyd.

Sadopopulizm mediów publicznych

Na własnej skórze tego bezwstydu doświadczyli ostatnio nauczyciele. Wielu wciąż nie może uwierzyć w bezmiar tego oceanu. W to wyprowadzanie, a następnie wprowadzanie unijnej flagi, w bezwstyd obłudy, w sadopopulizm uprawiany przez „publiczne” media, a właściwie w tę grubiańską bezceremonialność – że tak do wszystkiego można z cepem i że w XXI w. uchodzi wciąż coś, co – zdawało się – uchodzić od dawna już nie powinno. „Postprawdziwość”– pisał Keyes – to „etyczna szara strefa”, etyka na opak. Można się zastanawiać, czy istotnie największym nieszczęściem dla kraju są dziś działające w szarej strefie mafie vatowskie?