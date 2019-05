Do 31 maja potrwa rekrutacja do poznańskich szkół średnich. Jest wyjątkowa, bo do szkół trafi podwójny rocznik – absolwenci trzecich klas gimnazjów oraz ósmych klas podstawówek. Miasto musiało więc przygotować w liceach, technikach i szkołach branżowych dwa razy więcej miejsc niż w poprzednich latach.

Miejsc więcej niż uczniów

W zeszłorocznej rekrutacji przyjęto 6 tys. 756 uczniów, którzy uczą się obecnie w 232 klasach. W tym roku dla absolwentów gimnazjum miasto przygotowało 6 tys. 545 miejsc i 239 klas, a dla kończących podstawówkę 6 tys. 885 miejsc w 252 klasach. Obie te grupy będą rekrutowane osobno, na różnych zasadach, bo przeznaczone dla nich klasy będą miały różne programy nauczania. To spore utrudnienie dla nauczycieli.

Jak zapewniają urzędnicy, miejsc dla wszystkich wystarczy. – Te miejsca na pewno jeszcze zostaną, bo miejsc jest więcej niż uczniów. Nie wiadomo jednak, czy każdy dostanie się do wymarzonej szkoły – podkreśla Wiesław Banaś, wicedyrektor wydziału oświaty urzędu miasta.