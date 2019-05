– Dzień dobry, pani dyrektor! – roześmiane uczennice Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu wyraźnie mają pilną sprawę do pani dyrektor. Ubiega je pani z sekretariatu. – Przepraszam, ale muszę to przekazać! Była pani od historii, prosiła, żeby klasy z lekcji nie zwalniać – mówi z przepraszającym tonem. Dziewczynom rzedną miny. – Nie zwalniam was z lekcji, idźcie na historię. To wszystko wina tej pani, tylko jej szyb nie powybijajcie – śmieje się dyrektorka szkoły Małgorzata Lorek. Uczennice klasy tanecznej chciały poćwiczyć układ, który przygotowują na szkolny jubileusz. I to nie byle jaki. We wrześniu Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych kończy 100 lat.

Tułali się po całym mieście

Historia Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych sięga końca XIX wieku, kiedy to powstała Szkoła Budowlana z wydziałem drogowym. W 1918 r. otrzymała ona nazwę Państwowej Szkoły Budownictwa. Podczas okupacji hitlerowskiej szkoła była niedostępna dla młodzieży polskiej. Po wyzwoleniu Poznania inż. Czesław Jezierski organizował zespół pedagogiczny budowlanki. Nowy rok szkolny rozpoczął się w kwietniu 1945 r. Rozpoczęło wówczas swoją działalność Państwowe Liceum Drogowe, we wrześniu dołączyło Państwowe Gimnazjum Drogowe, a pół roku później Państwowe Liceum Miernicze. Wchodziły one w skład Państwowej Szkoły Budownictwa, której siedziba mieściła się przy ulicy Rybaki 17. Dyrektorem szkoły został inż. Lucjan Ballenstendt, kierował on szkołą do lipca 1949 r. Kolejnymi dyrektorami byli: inż. Lucjan Weychert, inż. Stanisław Chmielewicz, mgr Juliusz Gudzio. Okres powojenny należał do najtrudniejszych w historii szkoły. Tworzono nowe programy nauczania, organizowano wyposażenie w sprzęt szkolny, instrumenty i urządzenia oraz pomoce naukowe. Zorganizowano w szkole bibliotekę. Następnie szkoła miała wiele różnych siedzib, m.in. przy ul. Różanej i Palacza. – Tułaliśmy się po całym mieście – mówi Małgorzata Lorek. – Jeden ze starszych absolwentów niedawno powiedział mi, że przez chwilę mieściliśmy się również przy ul. Wrocławskiej, ale nie mamy żadnych zdjęć, żeby sprawdzić, w którym to było dokładnie budynku – dodaje.