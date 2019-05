Sylwia Spurek to obrończyni praw człowieka, doktor prawa, radczyni prawna i legislatorka. Przez ostatnie 20 lat zajmowała się prawami kobiet, mniejszości narodowych, etnicznych, osób LGBT+, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Była wiceszefową biura pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania. Od 2015 do marca 2019 r. była zastępczynią rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Odeszła z biura RPO i zaangażowała się w politykę. Została jedynką wielkopolskiej listy partii Wiosna Roberta Biedronia.

- Mamy unikalny program. Po pierwsze, był tworzony poprzez konsultacje z obywatelami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami, poprzez "burze mózgów" - tego nie robiły żadne stare partie, to nasz pomysł. Po drugie, ten program to pryncypialne standardy i wartości - to równe prawa kobiet, godne starzenie się, niezależne życie osób z niepełnosprawnościami, walka ze smogiem, z rakiem, dostęp do lepszej ochrony zdrowia - mówiła podczas konferencji prasowej Sylwia Spurek.