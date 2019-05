– Kiedy wymyśliłem ten festiwal, miałem dużo obaw, czy wszystko się uda i czy kogoś to zainteresuje. Podczas pierwszej edycji o godz. 15 rynek w Szamotułach był prawie pusty. Ale w momencie kiedy wyprowadziliśmy rzeźby i postawiliśmy na postumentach, w ciągu kilu minut na rynku pojawiło się kilka tysięcy ludzi. I z roku na rok jest ich coraz więcej – mówi Piotr Michalak, dyrektor UFO Festiwalu. Uliczny Festiwal Osobliwości (UFO) w Szamotułach jest pierwszym i największym w Polsce festiwalem artystów ulicznych, podczas którego prezentowane są żywe rzeźby. W tym roku już po raz siódmy 2 czerwca zjadą do Szamotuł artyści z 13 państw świata, m.in. z Argentyny, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Ukrainy, Belgii czy Holandii. Zaprezentują 27 rzeźb.

Będzie "codzienność i bóstwa"

Artystów poszukuje Piotr Michalak. – Korzystam z każdej możliwości znalezienia artystów. Wiadomo, że najlepiej byłoby ich wszystkich zobaczyć na żywo, ale nie jest to możliwe. Mam jednak osoby, z którymi współpracuję i w Polsce, i w innych miejscach, którzy bywają na podobnych festiwalach na świecie. Jeśli znajdę osobę, która mi się spodoba, widzę na filmie, że ma dobry ruch, na zdjęciach, że kostium jest na wysokim poziomie, to moi łącznicy weryfikują, czy w rzeczywistości wygląda równie dobrze – opowiada. Podkreśla, że bardzo ważna jest też aplikacja, za pomocą której artyści sami mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w UFO Festiwalu. Uruchamiana jest pół roku przed festiwalem. – Z roku na rok zgłasza się do nas coraz więcej artystów. To znak, że coraz bardziej liczymy się w świecie – mówi Michalak.