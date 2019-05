– W kwietniu rowery 4G działały świetnie: nowe, niezniszczone, w pełni sprawne, z siedmioma biegami. Jazda naprawdę była przyjemnością – opowiada rowerzystka Elżbieta. 4G to tzw. rowery czwartej generacji, nowość w Poznaniu. Rowery są wyposażone we własny komputer pokładowy, który odblokuje koła, gdy zechcemy go wypożyczyć. Nie potrzebują więc specjalnych stojaków z blokadami, wypożyczamy je z miejsca, w którym skończył jazdę nasz poprzednik.

„Coraz gorzej”

Zdaniem pani Elżbiety w ostatnim czasie nasiliły się problemy z wypożyczaniem rowerów bezstacyjnych. Zgłosiła się do nas, gdy mimo kilku prób nie mogła wypożyczyć roweru i ostatecznie wróciła do domu z pracy komunikacją miejską.

Rowery czwartej generacji wypożycza się przez aplikację na telefonie. To ona pokazuje na mapie, gdzie jest najbliższy jednoślad. – Od około dwóch tygodni jest coraz gorzej – często w rowerach 4G nie działa wyświetlacz i klawiatura, co uniemożliwia jego wypożyczenie. Fatalnie działają siodełka – mimo dokręconej śruby obracają się na boki lub obniżają podczas jazdy. Albo są tak dokręcone, że nie można ich obniżyć lub podwyższyć – opisuje Elżbieta.