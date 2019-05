Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, do ataku miało dojść w sobotę wieczorem ok. godz. 18 na jednym z winogradzkich osiedli. Tam ofiara została ugodzona nożem po raz pierwszy. Potem ranny już mężczyzna uciekł na przystanek MPK przy Al. Solidarności. Tam dogonił go sprawca i zadał już śmiertelny cios.

Ofiara zmarła na miejscu. Zdarzenie mieli widzieć świadkowie, którzy zawiadomili policję.

- Wytypowaliśmy sprawcę i obecnie trwa pościg za nim - mówiła jeszcze o 21 Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

Kilkanaście minut później policja podała, że sprawcę ujęto w jednym z winogradzkich mieszkań.

Policja bada sprawę

Sprawca ataku ma 29 lat. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie - nożownik i jego ofiara znali się. Policja na razie nie udziela żadnych dodatkowych informacji dotyczących tragedii.

W sobotę wieczorem na przystanku jeszcze 3 godziny po tragedii trwały oględziny.