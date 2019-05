7 ZDJĘĆ Eurowybory 2019. Głosuje w Poznaniu była premier Ewa Kopacz (PIOTR SKORNICKI)

- Jeżeli mieszkańcy Wielkopolski i Polski uświadomią sobie, że to jest moment, w którym mają władzę w ręku i z niej skorzystają, to mogą zmienić wszystko - mówiła była premier Ewa Kopacz, kandydatka do europarlamentu z Koalicji Europejskiej. W niedzielę przyszła oddać swój głos w II LO w Poznaniu.