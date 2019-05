W Czerwonaku pod Poznaniem, w Gminnym Ośrodku Kultury "Sokół", sztab wyborczy zamienił się w dworzec kolejowy. Aby zagłosować na wybranego przez siebie kandydata do europarlamentu, mieszkańcy Czerwonaka najpierw w znajdującej się po lewej stronie od wejścia kasie biletowej oddają swój dowód i podpisują, że pobrali kartę do głosowania. Potem z kartą do głosowania mogą udać się do jednej z trzech przechowalni bagażu.

Eurowybory 2019. Stanowiska komisji wyborczej to kasy

Każda przechowalnia bagażu osłonięta jest ciemną kotarą, na której wiszą tekturowe szafki. Mają swoje numerki i imitują szafki, w których można na dworcu zostawić bagaż. Obok przezroczystego pojemnika na głosy znajduje się peron. To właśnie na nim na nadjeżdżający pociąg czeka kukła - blond kobieta w kapeluszu i z torbami podróżnymi. Nad nią wisi napis "Czerwonak. Peron 1".

- Kilka dni temu organizowaliśmy przedstawienie, w którym używaliśmy bardzo dużo toreb podróżnych. I tak wpadliśmy na pomysł, aby sztab wyborczy zamienił się w dworzec kolejowy - mówi Joanna Szalbierz-Kędzierska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonaku.