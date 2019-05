To ogromny sukces, bo choć niegdyś - przed wojną i jeszcze długo po niej - Polacy z racji ułańskich tradycji byli światową potęgą w jeździectwie, to w ostatnich dekadach nie liczyli się na świecie. Na uwagę zasłużyła już sama organizacja kwalifikacji olimpijskiej, jaką po raz pierwszy w tej części Europy przyznano organizatorom zawodów w Baborówku. Festiwal jeździecki w WKKW (wszechstronnym konkursie konia wierzchowego) - czyli ujeżdżenie, cross terenowy oraz skoki przez przeszkody - rozgrywany jest w tej niewielkiej miejscowości nieopodal Szamotuł od lat i zyskał wielką renomę. Gdyby kwalifikacja odbywała się w innym kraju (a był pomysł, by zorganizowała ją Rosja), wtedy o awans byłoby niezwykle trudno, choćby z uwagi na niezwykle trudną logistykę, tak daleki transport koni byłby niemożliwy.

Baborówko jednak zwyciężyło. Polacy o paszporty do Tokio walczyli tam z Rosjanami oraz Białorusinami. I trzeba powiedzieć jasno, że ich zdeklasowali. Biało-czerwoni prowadzili od pierwszej do ostatniej konkurencji. Rywale zaprzepaścili szanse na awans już drugiego dnia, gdyż nie potrafili ukończyć bardzo wymagającej próby terenowej liczącej 5700 m oraz 40 przeszkód!