Poznańskie lotnisko odprawiło w ubiegłym roku blisko 2,5 mln podróżnych i było jednym z najszybciej rozwijających się lotnisk w Europie. Z punktu widzenia pasażera jego dużym atutem jest położenie blisko centrum miasta, w dość silnie zurbanizowanym terenie.

Przedszkole tuż obok lotniska

To, co jest błogosławieństwem dla pasażerów, bywa utrapieniem dla mieszkańców okolicy. Samoloty startujące z Ławicy i na niej lądujące – mimo technologicznego postępu w awiacji – wciąż generują spory hałas. Od końca lat 90. wiadomo było, że komunikacyjne lotnisko Poznania pozostanie na Ławicy, a pomysły przeniesienia go na Krzesiny są nierealne z powodu ulokowania tam bazy myśliwców F-16. Mimo to boom budowlany nie ominął zachodniej części miasta i jego obrzeży. Nowe domy powstawały w Przeźmierowie czy Baranowie, w Przeźmierowie tuż obok lotniska powstało nawet... przedszkole!