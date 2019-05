5 ZDJĘĆ PIOTR SKORNICKI

- W wyborach do europarlamentu bardzo ważna jest frekwencja. To nasze prawo i korzystajmy z niego, dopóki je posiadamy. Bo może się zdarzyć, że go nie będzie. Albo że będzie ono iluzoryczne, tak jak na Białorusi - mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak po oddaniu swojego głosu w wyborach do europarlamentu.