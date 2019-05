12 ZDJĘĆ LUKASZ CYNALEWSKI

Wybory do europarlamentu 2019. - Poczekajmy na oficjalne wyniki, różnice mogą być minimalne - mówiła w niedzielę wieczorem w sztabie KE premier Ewa Kopacz. - To na razie prognoza, ale nie jestem zadowolony z tego, co widzę - mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.