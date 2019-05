42,2 proc. głosów dla PiS, 39,1 proc. dla Koalicji Europejskiej – tak wyglądają pierwsze sondażowe wyniki wyborów do europarlamentu w Polsce, które podały w niedzielę wieczorem ogólnopolskie telewizje.

– Uważam, że Koalicja Europejska sprawdziła się jako projekt, a jej wynik nie jest zły. W ostatnich miesiącach PiS uruchomił gigantyczne transfery socjalne: wydał dodatkową emeryturę, zapowiedział 500 zł na pierwsze dziecko. Nie przełożyło się to na wielką wygraną PiS – uważa dr Szymon Ossowski z UAM. – Kluczem do sukcesu w tych wyborach była mobilizacja własnego elektoratu. Wiele wskazuje na to, że PiS zrobiło to lepiej i skuteczniej. Widać to było po cząstkowych wynikach frekwencji. Wiele wskazuje na to, że regiony chętniej oddające głosy na PiS do tych wyborów poszły liczniej. A KE swojego elektoratu z wyborów samorządowych nie zmobilizował i nie wykorzystał – dodaje.