W październiku 2017 roku 20-letni piłkarz drużyn młodzieżowych Warty Poznań Albert Radomski świętował na Starym Rynku swoje urodziny. Gdy wracał do domu, na ul. Krysiewicza podszedł do niego mężczyzna i dwukrotnie uderzył go w twarz. Albert upadł. Sześć sekund później przejechał po nim samochód.

Prokuratura oskarżyła dwie osoby. Sprawca pobicia Krzysztof M. odpowiadał – jak chciała prokuratura – za spowodowanie ciężkich obrażeń i usiłowanie zabójstwa, bo spowodował upadek Alberta „bezpośrednio pod koła samochodu”. Widział światła nadjeżdżającego auta, ale nie zareagował. Kierująca samochodem Marta S. odpowiadała z kolei za nieudzielenie pomocy, bo – według prokuratury – nie miała możliwości zatrzymać się przed Albertem. Gdy Albert upadł na jezdnię, samochód był 75 metrów od niego, a ulica była nieoświetlona. Sąd zastanawiał się jednak nad tym, czy nie powinna odpowiadać również za spowodowanie wypadku i ciężkich obrażeń.