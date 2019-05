62-letnia b. premier i b. szefowa PO chciała być jedynką w województwie mazowieckim. Propozycja Grzegorza Schetyny, by została liderem listy w Wielkopolsce, była z tych nie do odrzucenia. W kampanii wyborczej postawiła sprawę jasno: – Nie mam żadnych związków rodzinnych z Wielkopolską, ale odwiedziłam różne miasta podczas poprzedniej kampanii i mam tutaj wielu przyjaciół. Jeśli dostanę mandat europosła, to moje biura nie odpłyną do innych miast. Zostaną tu w Wielkopolsce, więc siłą rzeczy będę tutaj stałym bywalcem – zapewniała dwa miesiące temu. W jej kampanię mocno zaangażował się znany wielkopolski poseł Waldy Dzikowski, b. szef wielkopolskiej PO.

Nowa europosłanka z Wielkopolski chciałaby pracować w komisji ochrony środowiska, zdrowia i żywności. Najważniejsza będzie dla niej walka z zachorowaniami na raka. – Pokazaliście swoje przywiązanie do Unii Europejskiej i jej wartości – mówiła po ogłoszeniu wstępnych wyników.