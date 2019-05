Pół roku przed wyborami pożegnanie z polityką zapowiedziała europosłanka Krystyna Łybacka. Pogrążone w kryzysie wielkopolskie SLD stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia nowego lidera. Dlatego to z Poznania wyszedł sygnał, by na listę Koalicji Europejskiej zaprosić właśnie Millera, który po kilku tygodniach wahania propozycję przyjął. – 15 lat temu wprowadzałem Polskę do Unii, teraz startuję, żeby nikt Polski z tej Unii nie wyprowadził – komentował start z Wielkopolski Miller.

72-letni polityk w czasach PRL należał do PZPR. W latach 90. był m.in. szefem resortu pracy oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji. W 2001 r. został premierem i rok później to właśnie na szczycie w Kopenhadze negocjował ostateczne warunki wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Krótko po tym wybuchła jednak afera Rywina i Miller zdecydował się zrezygnować ze stanowiska po tym, jak nasz kraj wszedł do Unii.