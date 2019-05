Pięć lat temu prof. Zdzisław Krasnodębski startował z warszawskiej listy do Parlamentu Europejskiego i zdobył ponad 96 tys. głosów. W tym roku prezes Jarosław Kaczyński skierował go do Wielkopolski, z którą nie miał żadnych związków. Mimo wszystko przez całą kampanię próbował do nich przekonać wyborców. Opowiadał m.in. o tym, jak jego dziadek w dwudziestoleciu międzywojennym został naczelnikiem poznańskiej parowozowni. W dobrym wyniku wyborczym nie przeszkodziła mu nawet spektakularna wpadka na inauguracji kampanii, kiedy lider PiS przyłączył do Wielkopolski, położony niemal nad samym Bałtykiem, Koszalin.

66-letni polityk jest z wykształcenia socjologiem i filozofem. Jest także profesorem Uniwersytetu w Bremie, gdzie mieszka, co często wypominała mu w kampanii opozycja. Dla wyborców PiS to też nie była żadna przeszkoda.

Po zwycięstwie w wyborach do Parlamentu Europejskiego mówił tak: – To jest nasz wielki sukces. Trudno nie kryć satysfakcji, bo walczyliśmy z Koalicją Europejską, którą tworzyły naprawdę silne formacje. Rywal był nastawiony na negatywną kampanię, że wspomnę choćby straszenie polexitem i emocje związane z filmem braci Sekielskich. Ale te wszystkie okoliczności nie zmieniły wyniku – mówił Krasnodębski, który w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego chce się zajmować m.in. sprawami energetyki i nauki.