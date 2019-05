Jest 2011 r. Kaliski poseł Józef Racki, były wicemarszałek woj. wielkopolskiego i jeden z liderów PSL w tym regionie Wielkopolski, spotyka się w Kępnie z Możdżanowską, która robi wtedy dziennikarską karierę w lokalnych mediach. Podczas pierwszych spotkań przekonywała, że PSL musi postawić na młodych i stać się bardziej dynamiczne. PSL proponuje jej start w wyborach parlamentarnych. Możdżanowska decyduje się na jednomandatowy okręg do Senatu. Zdobywa ponad 36,5 tys. głosów i bierze mandat. To jest sensacja, bo pokonuje zarówno kandydatów PO, PiS, jak i SLD. A Kępno ma po raz pierwszy swojego parlamentarzystę. Objechała niemal wszystkie gminy, odwiedzała strażaków i koła gospodyń wiejskich, była na każdym spotkaniu organizowanym nawet w małej wiosce.

Możdżanowska wchodzi do Rady Naczelnej PSL i w 2014 r. startuje z drugiego miejsca listy PSL do Parlamentu Europejskiego. Mandatu oczywiście nie zdobywa, ale jej wynik – prawie 16 tys. głosów – robi w partii wrażenie. W 2015 r. zostaje szefową sztabu wyborczego i jedynką PSL w wyborach do Sejmu. Bije kolejny rekord, zdobywając ponad 18,7 głosów. To najlepszy wynik w całym PSL, a powiat kępiński jest jedynym w Polsce, gdzie ludowcy wygrywają. Posłanka zostaje jedną z liderek partii w Sejmie. Wchodzi do komisji ds. Amber Gold, jest na głównym froncie walki opozycji z partią Jarosława Kaczyńskiego. – PiS kłamie, kłamał i kłamać będzie – krzyczy. Ale to Jarosławowi Kaczyńskiemu i innym członkom PiS nie przeszkadza. Latem 2017 r. najpierw opuszcza klub PSL, a jesienią jej wejście do rządu staje się olbrzymią sensacją. Dziś Możdżanowska jest nie tylko sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, ale także pełnomocnikiem rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw. – Mogę z czystym sumieniem spojrzeć sobie w lustro, bo nie sprzeniewierzyłam się żadnym swoim wartościom ani oczekiwaniom moich wyborców – mówi.