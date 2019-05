Wybory w całym kraju wygrał PiS. Ale w wyborach w Wielkopolsce zwyciężyła Koalicja Europejska (43,2 proc.). Partia Jarosława Kaczyńskiego zajęła drugie miejsce (38,3 proc.). Różnica nie była jednak na tyle wielka i taki wynik przełożył się na dwa mandaty dla każdego z ugrupowań. Zdobyli je Ewa Kopacz i Leszek Miller (Koalicja Europejska) oraz Zdzisław Krasnodębski i Andżelika Możdżanowska (PiS). Próg wyborczy przekroczyła jeszcze Wiosna (7,8 proc.), która wprowadziła do europarlamentu swoją liderkę – Sylwię Spurek (Wiosna). To oznacza, że z piątki europosłów tylko jedna – Andżelika Możdżanowska ma ścisłe związki z Wielkopolską, bo urodziła się i mieszka w Kępnie. Reszta to politycy z Warszawy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Konfederacja, Lewica i Kukiz poza progiem

Pod progiem znalazła się w naszym regionie Konfederacja narodowców (4,6 proc.) oraz Kukiz’15 (4,2 proc.). W wyborach nie liczyła się Lewica Razem (1,6 proc.). Ale wysoka frekwencja (44,86 proc.) zadecydowała o tym, że znowu Wielkopolska ma pięć mandatów.