Poznańscy radni decydowali we wtorek – podczas sesji rady miasta – o nowych nazwach ulic i skwerów. Jedna z uchwał dotyczyła nadania drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Promienistej i ks. Józefa Jasińskiego (na os. Kopernika) imienia ks. Czesława Ksonia. Ksoń to były budowniczy i wieloletni proboszcz kościoła Św. Rodziny. W 1985 został kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Poznaniu, a w 2001 roku kanonikiem kapituły katedralnej w Poznaniu. Zmarł w listopadzie 2008 roku. Zgodnie z jego wolą, został pochowany przy wejściu do kościoła.

Droga wewnętrzna, która ma być nazwana jego imieniem, jest własnością parafii. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, to „inicjatywa społeczna”. Pozytywnie taką zmianę zaopiniowały komisja kultury i nauki rady miasta i rada osiedla Grunwald Południe.

Czy ks. Czesław Ksoń był TW? Wiceprezydent Bartosz Guss: „Trzeba wyjaśnić pewne historie”