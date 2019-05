Magda Linette (WTA 87) tym razem nie trafiła na otwarcie wielkoszlemowego turnieju na żadną ze światowych potęg, ale Francuzka Chloe Paquet (WTA 166) nie wydawała się być łatwą rywalką. O dwa lata młodsza od Polki francuska tenisistka była rewelacją ostatniego turnieju w Strasbourgu, gdzie pokonała m.in. Sofię Kenin oraz Darję Gawriłową i odpadła dopiero w półfinale, po zaciętym meczu z Caroline Garcią. W Paryżu wystąpiła dzięki tzw. dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów, którzy docenili jej wysoką formę.

Zdawał się potwierdzać to pierwszy set, w którym poznanianka natrafiła na solidny opór ze strony rywalki. Ta zmuszała Linette do błędów. Kluczowy był przegrany gem serwisowy Polki na 2:3, w którym do zwycięstwa nie wystarczyła nawet obrona czterech break pointów. Francuzka przełamała Polkę i nabrała wiatru w żagle. Linette wprost przeciwnie. W tej partii nasza tenisistka popełniła aż 16 niewymuszonych błędów. Pod koniec pierwszego seta - na ogół bardzo spokojna 27-letnia poznanianka - z wściekłości cisnęła rakietą w siatkę.