Organizatorzy Poznań Open trzymali dla niego "dziką kartę" i cierpliwie czekali na tę wiadomość. We wtorek wieczorem Hubert Hurkacz potwierdził swój przyjazd do stolicy Wielkopolski. Stało się to możliwe, bo Polak niestety odpadł już w I rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Jego pogromcą był jednak nie byle kto, bo najlepszy tenisista świata Serb Novak Djoković, który wygrał z wrocławianinem 6:4, 6:2, 6:2.

Hurkacz przyjedzie do Poznania bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Z Wielkopolski ma wspaniałe wspomnienia, gdyż właśnie tutaj "wystrzeliła" jego kariera. 22-letni Polak będzie najwyżej sklasyfikowanym tenisistą w tegorocznej edycji Poznań Open. Aktualnie zajmuje 44. miejsce w światowym rankingu. Zawodnicy z pierwszej pięćdziesiątki zestawienia nie mogą grać w turniejach głównych takich challengerów jak Poznań Open. Umożliwia im to jedynie przyznanie dzikiej karty przez organizatorów.