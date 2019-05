We wtorek rano autobus nr 907 Zakładu Komunikacji Publicznej Suchy Las jechał z Chludowa do Poznania. W podpoznańskim Golęczewie był po godz. 10. Przy ul. Dworcowej jest przejazd kolejowy - są szlabany i światła.

Jednym z pasażerów autobusu był radny gminy Suchy Las Zbigniew Hącia, który miał tego dnia umówioną wizytę u lekarza w Poznaniu. Jak relacjonuje Hącia, autobus - mimo migających świateł - wjechał na przejazd kolejowy. O sprawie poinformowała TVP Poznań.

Autobus stanął na przejeździe kolejowym w Golęczewie. "Pociąg minął go o dosłownie kilka centymetrów"

- Gdy wjeżdżał na przejazd, rogatki nie były jeszcze opuszczone. Migały tylko światła. Przejeżdżał przez torowisko, ale w momencie gdy to robił, drugi ze szlabanów zaczął opadać i ostatecznie opadł na dach autobusu, mniej więcej w połowie jego długości. Był huk. W tym momencie kierowca się zatrzymał i wyszedł z autobusu, żeby zobaczyć, co się stało. Gdy wsiadał do niego z powrotem, na horyzoncie pojawił się pociąg. Ludzie, którzy siedzieli z tyłu autobusu, biegli na jego przód. Krzyczeli, wybuchła panika. Pociąg minął autobus dosłownie o kilka centymetrów. Mieliśmy pretensje do kierowcy, pytaliśmy, dlaczego w ogóle się zatrzymał, ale on stwierdził, że nic się nie stało. Zamiast jechać dalej, po prostu zatrzymał się na przejeździe - mówi „Wyborczej” Zbigniew Hącia.