„Kierowco, ja też chcę żyć!”, „Zwolnij!” – banery z takimi hasłami zobaczymy w okolicy stawów Umultowskich. Mają zwrócić uwagę na migrujące płazy rozjeżdżane przez auta. – Mieszkańcy przygotowali banery z własnej inicjatywy, bo od lat nikt nie potrafi zapobiec rozjeżdżaniu żab. Są miasta, które mają na to sposoby – żałuje Bogusława Spoz, zaangażowana w obronę przyrody stawów Umultowskich.

„Już teraz giną masowo pod kołami”

Dwa stawy za kampusem UAM na Morasku przylegają do nieutwardzonej ul. Umultowskiej, której plany przebudowy budzą skrajne emocje: jedni chcą utwardzenia drogi i dobrego dojazdu do pobliskiej szkoły, drudzy boją się, że większy ruch na spokojnej do tej pory uliczce negatywnie wpłynie na środowisko.

Chętni podpisują się pod kolejną petycją ze sprzeciwem wobec planów budowy drogi. „Już teraz przejeżdżające samochody stanowią poważny problem dla zwierząt migrujących po tym terenie. Np. dla saren, dla żab, pokonanie drogi Umultowskiej w jedną i drugą stronę jest konieczne w związku z cyklem rozrodczym i już teraz giną masowo pod kołami, a co będzie za chwilę?" – czytamy w petycji przygotowanej przez prof. Lillę Hryniewiecką i Danutę Passon.