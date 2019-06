Do Lichenia położonego koło Konina przyjechałem kilka dni po premierze filmu braci Sekielskich. Wieś przypomina miasteczko powiatowe. W ostatnich latach wybudowano tu kilka hoteli i gościńców, przy rondzie stanęły supermarket i kioski z pamiątkami. Są grille, smażalnie, lodziarnie i kebaby. Sami księża marianie opiekujący się sanktuarium postawili okazały dom pielgrzyma. Działają kawiarnie i restauracje. To już nie jest dziura, gdzie ponad 150 lat temu Matka Boża ukazała się miejscowym – kowalowi i pasterzowi.

Warto skandal oddzielić od wiary

– Nie narzekamy. W wakacje i odpusty możemy mówić o prawdziwym oblężeniu. Przyjeżdżają pielgrzymki z całego kraju, a nawet z Europy. Kto z właścicieli pensjonatów zna choć trochę niemiecki, może liczyć na gości zza Odry. Zwłaszcza wierni z Bawarii dają spore napiwki – mówi jeden ze sprzedawców licheńskich dewocjonaliów. Niepytany nawiązuje do filmu Sekielskich. – Nie nam oceniać czyny księdza Makulskiego. Ale to, że Licheń porównuje się z Częstochową, zawdzięczamy właśnie jemu. Półtora miliona ludzi co roku!