Czy wiecie, że aby spotkać Świętego Mikołaja, nie trzeba jechać do Finlandii? Swoją siedzibę ma on też w Brandenburgii. Jego dom znajduje się w Himmelpfort, czyli po polsku w bramie do nieba. Co roku na jego adres nadchodzą tu setki tysięcy listów. Pierwsze pojawiają się już latem, bo na domku Mikołaja jest specjalna skrzynka na życzenia, ale zimą ustawiają się tu kilkudziesięcioosobowe kolejki do spotkania z samym Gwiazdorem. Drużyna Mikołaja odpowiada na każdy z tysięcy listów, jakie do nich dotrą. A latem można przynajmniej odwiedzić jego dom, zobaczyć biurko, przy którym pracuje.

Dla lubiących spokój...

Latem najprzyjemniej dotrzeć tu łodzią mieszkalną. Dziesiątki jezior w tym rejonie łączy rzeka Havela, mniejsze cieki wodne i doskonale utrzymane kanały. Wszystkie na tyle szerokie i oznakowane, by można tędy podróżować. Wystarczający do żeglugi poziom wody zapewniają śluzy, które stanowią dodatkową atrakcję podczas podróży. Właściwie moglibyśmy naszą podróż rozpocząć już w Poczdamie, przepłynąć przez Berlin i przez ponad dwa tygodnie podróżować na północ aż do większych jezior w Meklemburgii.

Mieszkać będziemy na wielkiej wygodnej łodzi mieszkalnej, których w tym rejonie są setki. Turystyka motorowodna jest w tym rejonie doskonale rozwinięta i po drodze znajdziemy sporo marin, w których możemy uzupełnić paliwo, dopompować wodę czy usunąć ścieki. Takie wakacje to oferta dla tych, którzy cenią spokój lubią obcować z naturą. Płynąc kanałem można spokojnie obserwować spacerujące po łąkach żurawie, czaple, bociany, czy stadka gęsi albo po prostu patrzeć na zieleń i wodę i rozkoszować się spokojem.