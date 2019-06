Kiedy ostatnio był pan u lekarza?

Prof. Marek Karczewski: W ubiegłym roku – zrobiłem sobie profilaktycznie gastroskopię i kolonoskopię. Profilaktycznie, bo nic mi nie dolegało. Rak jelita grubego w tej chwili jest w ścisłej czołówce zachorowań na nowotwory. Wiem coś o tym, bo operuje wielu chorych onkologicznych.

Cukier w normie?

– W normie.

Ciśnienie?

– Niskie, ale zawód chirurga wyzwala adrenalinę, więc jak operuję, to mi się ciśnienie podnosi i się wszystko wyrównuje.

Na facebookowym profilu „Chirurg Marek Karczewski” opisuje pan niezwykłe przypadki. Ostatnio historię chorego, który połknął wykałaczkę. Wykałaczka przebiła jelita, moczowód i dostała się do tętnicy. Uratował pan temu choremu życie.

– Staram się opisywać historie z przekazem, żeby ostrzec pacjentów, trochę ich uświadomić.

Dlaczego został pan chirurgiem?

– Od dziecka wiedziałem, że będę chirurgiem. Skąd? Nie wiem. W domu nie było lekarskich tradycji, nie znałem osobiście żadnego lekarza. W szpitalu jako dziecko byłem raz. Przeszedłem zabieg wycięcia trzeciego migdałka w znieczuleniu miejscowym. Lekarz kazał mi trzymać miskę na odpady chirurgiczne. Wrzucił do niej wycięty migdałek. To doświadczenie powinno mnie raczej zniechęcić do bycia lekarzem, a stało się odwrotnie. Z całej rodziny – a mam dwóch braci i sześciu synów – nikt nie został i już prawdopodobnie nie zostanie lekarzem. Podejrzewam, że mam jakąś mutację genetyczną.