1 ZDJĘCIE Jan Gosiewski, dyrektor ZTM (ŁUKASZ CYNALEWSKI)

- Nie możemy dopuścić do sytuacji, że pasażerowie nie będą mieścić się w tramwajach, a my nic nie będziemy mogli z tym zrobić. Mamy pomysł, teraz trzeba sprawdzić koszty. Sprawdzamy, na których trasach łatwiej i szybciej można dostosować infrastrukturę do dłuższego taboru. Do tego dochodzi kwestia zakupu takich tramwajów, więc cała operacja to perspektywa kilku lat - mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu .