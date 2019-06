Violetta Szostak: Jak udało się namówić profesora Timothy’ego Snydera do udziału w tej historii?

Michał Merczyński: Opowiedziałem Snyderowi o pomyśle, gdy spotkałem go w zeszłym roku w Lublinie, gdzie odbierał doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Odpowiedział: „Róbcie, co chcecie, nie ma problemu”.

Od razu zgodził się na udział w raperskim teledysku?

– To wymyśliliśmy później. Na początku był pomysł: zrobić coś, by dotrzeć do młodych ludzi z przekazem książki Snydera „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z XX wieku”. Uważam, że to podręcznik na ciężkie czasy, który każdy powinien znać. Gdy ukazało się polskie tłumaczenie, kupiłem na świąteczno-noworoczne prezenty wszystkim pracownikom naszej fundacji: „Macie, czytajcie to!”.

Ten tekst – który był najpierw artykułem w „New York Timesie” napisanym przez Snydera po wyborze Trumpa na prezydenta – został przełożony na 40 języków. Żadna praca Snydera nie cieszyła się takim rezonansem.