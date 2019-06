Halina Birenbaum ma niemal 90 lat. Podczas pobytu w Poznaniu jej twarz rozświetlał pogodny uśmiech.

– To niesłychane, jak ona młodo wygląda. Widzę w niej tę małą dziewczynkę z getta, o której pisze w swych książkach – mówiła z przejęciem jedna z kobiet, które w poniedziałek przyszły do Teatru Ósmego Dnia na spotkanie z Haliną Birenbaum i Moniką Tutak-Goll. Wydana właśnie ich wspólna książka, wywiad rzeka „To nie deszcz, to ludzie” przyciągnęła do teatru tłum czytelników, który szczelnie wypełnił salę. Trzeba było dostawiać krzesła.

Z książki i opowieści snutej w Poznaniu możemy poznać życie Haliny: przedwojenna Warszawa, getto, Umschlagplatz, Majdanek, Auschwitz-Birkenau, marsz śmierci, dwa inne obozy, śmierć wszystkich najbliższych (poza starszym bratem, Markiem) w Zagładzie, wyzwolenie, powrót na cmentarz dawnej Polski w 1945 r. i dwa lata później niełatwa decyzja o Aliji, czyli przyjeździe do Izraela. A później niełatwe życie w kibucach. Mąż, synowie, z czasem wnuki. I, przez długie lata, kołaczące się pytanie, jak żyć, gdy w wieku 10 lat zaczęła się wojna, która odebrała wszystkich najbliższych. Jak związać się z mężczyzną, skoro okres dojrzewania przypadł na czas komór gazowych? Jak wychować dzieci, skoro własnego ojca wyrwali na Umschlagplatzu, bijąc pałkami i wciągając do pociągu, który zawiózł go na śmierć w Treblince. Jaką być matką, skoro własna poszła na Majdanku po cichu, niezauważenie na lewo, podczas, gdy Halinie pozwolono iść na prawo.