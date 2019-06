Wybory to okazja, by utwierdzić się, że w płynnej nowoczesności są stałe punkty zaczepienia: szkoły, w których się głosuje. Idziesz wybierać przyszłość, a fundujesz sobie powrót do przeszłości, bo chociaż stare budy czasem zmieniły nazwy lub patronów, to ich ogólny wygląd stoi w miejscu. Niby olejnica świeższa, paprotki mniej suche, a na kulawych gazetkach – zamiast gołąbków pokoju – święte gołębice i Jany Pawły, ale tak naprawdę ciągle jest podobnie.

Płynie z tego pożytek, bo dziecko od małego oswaja się z czyhającą na nie rzeczywistością. Mizerny wygląd wielu poznańskich placówek idealnie współgra z ogólnym poziomem polskiego krajobrazu i publicznej architektury (nawet jeśli punktowo im się gdzieniegdzie poprawia). Tymczasem dobrze zaprojektowana i utrzymana szkoła to wręcz działanie przemocowe – obiecuje rzeczywistość, której w pobliżu nie ma i chyba szybko nie będzie.