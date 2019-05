Na ul. Błażeja na Naramowicach deweloper Trust najpierw wprowadził własną strefę płatnego parkowania, a potem postawił tam znaki drogowe i zamienił część ulicy w drogę jednokierunkową. Mieszkańcy są oburzeni, bo deweloper nie uprzedzał ich o zmianach, a stawki za parkowanie to 10 zł za dobę i od 20 do 300 zł za miesiąc. – Będziemy walczyć o sprawiedliwość i o to, by firma, od której kupiliśmy mieszkania, traktowała nas z szacunkiem – mówiła nam Katarzyna Kuźnik, jedna z właścicielek mieszkania przy ul. Błażeja.

Teraz Kuźnik informuje nas, że dwustu mieszkańców wspólnie zdecydowało się pozwać firmę Trust za wprowadzenie prywatnej, płatnej strefy parkowania, która obowiązuje od połowy maja. Grupa składająca pozew postanowiła, że nie będzie płacić za parkowanie. – Obawiamy się, że wykup abonamentu oznaczałby akceptację tej sytuacji. Moim zdaniem przyzwolenie na taką sytuację będzie szkodliwym precedensem. Pozwalanie deweloperom na prywatne strefy parkowania źle wpływa na wizerunek miasta – tłumaczy Katarzyna Kuźnik.