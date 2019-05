Od zakończenia sezonu w I lidze minęły blisko dwa tygodnie, ale dopiero w czwartek po południu doszło do spotkania właściciela Warty Poznań Bartłomieja Farjaszewskiego z trenerem Petrem Nemcem. Czeski szkoleniowiec został poinformowany, że nie poprowadzi drużyny "Zielonych" w przyszłym sezonie. Jego kontrakt, który obowiązywał jeszcze przez rok, został rozwiązany za porozumieniem stron.

To mimo wszystko zaskakująca decyzja poznańskiego klubu, bowiem trener Petr Nemec z powodzeniem prowadził zespół Warty przez ostatnie 2,5 roku. Mimo ogromnych problemów organizacyjnych klubu wywalczył z "Zielonymi" awans do I ligi, a w tym sezonie - pomimo perturbacji ze zmianą właściciela i brakiem licencji - zapewnił jej utrzymanie na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. - Teraz jest czas na awans do ekstraklasy. Ale, ale... - mówił po ostatnim meczu.

Nie wszyscy w Warcie byli jednak zadowoleni ze współpracy z czeskim szkoleniowcem. Nie po drodze z nim było między innymi dyrektorowi sportowemu Dawidowi Frąckowiakowi. - W klubie ścierały się dwie różne wizje prowadzenia drużyny - usłyszeliśmy od osoby będącej blisko Warty. Petr Nemec był ceniony za wyniki, ale krytykowany między innymi za starodawny styl pracy i oporność na wprowadzanie zmian.