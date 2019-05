Dlaczego w skali kraju Koalicja Europejska przegrała z Pisem? Spytaliśmy o to prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, posła PO Waldyego Dzikowskiego i rzecznika KOD Wielkopolska Tomasza Adamca.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Przyczyną porażki KE w największym stopniu była mobilizacja elektoratu PiS, możliwa na tak dużą skalę dzięki narzędziom, którymi ta partia dysponuje. Mam na myśli media prawicowe i przede wszystkim publiczne. Trudno nazwać to równorzędną walką, gdy jeden z zawodników jest na dopingu, a drugi gra czysto. Do tego dochodzi aspekt społeczny, bo PiS wykorzystuje rozczarowanie części społeczeństwa, adresując do tych grup populistyczny przekaz i kuszącą kolejnymi obietnicami ofertę.

Wynik KE w Wielkopolsce pokazał jednak, że wartości europejskie są dla mieszkańców regionu niezwykle ważne. Jest zasługą dobrze skonstruowanej listy z silnymi liderami. Ogromny wkład w ostateczny rezultat mieli też kandydaci z dalszych miejsc – Michał Wawrykiewicz, Marcin Bosacki i Jakub Rutnicki. Jestem pod wrażeniem ich pracy w kampanii – nie tylko w walce o głosy wyborców, ale też na poziomie edukacji obywatelskiej i obrony zachodnioeuropejskiego modelu demokracji.